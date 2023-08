Club de lecture « Potages et… Papotages… » Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac Carsac-Aillac, 26 septembre 2023, Carsac-Aillac.

Carsac-Aillac,Dordogne

Partages et découvertes dans la convivialité, la simplicité et l’écoute… voici la définition de nos rencontres mensuelles du « club de lecture » (Gratuit sur inscription).

2023-09-26 fin : 2023-09-26 19:00:00. EUR.

Médiathèque Municipale de Carsac-Aillac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sharing and discovering in a friendly, simple and listening atmosphere… this is the definition of our monthly « book club » meetings (Free with registration)

Compartir y descubrir de forma amistosa, sencilla y a la escucha… así se definen nuestros encuentros mensuales del « club de lectura » (Gratuitos previa inscripción)

Austausch und Entdeckungen in Geselligkeit, Einfachheit und Zuhören… das ist die Definition unserer monatlichen Treffen des « Leseclubs » (Kostenlos mit Anmeldung)

Mise à jour le 2023-08-28 par OT du pays de Fénelon