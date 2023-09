Exposition – Palette, le musée des couleurs Médiathèque municipale de Bruguières Bruguières Catégories d’Évènement: Bruguières

Haute-Garonne Exposition – Palette, le musée des couleurs Médiathèque municipale de Bruguières Bruguières, 6 octobre 2023, Bruguières. Exposition – Palette, le musée des couleurs 6 octobre – 21 novembre Médiathèque municipale de Bruguières Entrée libre A l’âge où l’on est curieux de tout, quoi de plus merveilleux que de découvrir la vie à travers l’art. C’est ce que propose cette exposition arc en ciel conçue par Caroline Desnoëttes. Le principe est simple : un panneau présente une œuvre choisie pour sa couleur dominante, un second propose 3 variations de cette même couleur chez 3 artistes différents. Une sélection de jeux, puzzles et memory, est mise à disposition des petits et des grands afin de jouer avec les œuvres en les observant en détail. Tout public Médiathèque municipale de Bruguières 45 Avenue de Toulouse 31150 Bruguières Bruguières 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 97 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T15:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:00:00+02:00

2023-11-21T15:00:00+01:00 – 2023-11-21T18:00:00+01:00 couleurs exposition Détails Catégories d’Évènement: Bruguières, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque municipale de Bruguières Adresse 45 Avenue de Toulouse 31150 Bruguières Ville Bruguières Departement Haute-Garonne Age min 4 Age max 121 Lieu Ville Médiathèque municipale de Bruguières Bruguières latitude longitude 43.723312;1.409458

Médiathèque municipale de Bruguières Bruguières Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruguieres/