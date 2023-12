Par le pouvoir du manga Médiathèque municipale de Baziège Baziège Catégories d’Évènement: Baziège

Par le pouvoir du manga 3 – 31 janvier 2024 Médiathèque municipale de Baziège Entrée libre En suivant un cheminement similaire à celui de la mangaka Elsa Brants dans son album Par le pouvoir des dessins animés (éd. Kana), cette exposition propose de découvrir le manga à travers les particularités qui ont fait de lui un phénomène à part, notamment auprès du public français. Médiathèque municipale de Baziège 2 rue porte d'Engraille 31450 Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

2024-01-03T13:00:00+01:00 – 2024-01-03T19:00:00+01:00

Heure : 12:00 Catégories d'Évènement: Baziège, Haute-Garonne Code postal 31450 Lieu Médiathèque municipale de Baziège Adresse 2 rue porte d'Engraille 31450 Ville Baziège Departement Haute-Garonne

