Exposition – Un certain regard sur l’Asie 11 octobre – 23 novembre Médiathèque municipale d’Ayguesvives Entrée libre

La Médiathèque départementale vous propose cette exposition photographique, création de Pyrénées Entomologie. Après un raid vers les jardins près des cieux de l’arc himalayen, cette expédition vous emmènera à la rencontre de l’univers légendaire des tribus de Nouvelle-Guinée, sans oublier la découverte inédite des trésors de l’ancien royaume des épices… Cette expédition au cœur de ce paradis terrestre a suscité des rencontres surprenantes, vives et tendres qui contribuent à faire d’Un certain regard sur l’Asie le plus passionnant des récits de voyage et le plus précieux des guides.

Tout public à partir de 12 ans

Médiathèque municipale d'Ayguesvives Place du Fort, Ayguesvives Ayguesvives 31450 Haute-Garonne Occitanie 05 61 27 22 43

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

2023-11-23T16:00:00+01:00 – 2023-11-23T18:00:00+01:00

Asie himalaya