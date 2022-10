CONTES ET JEUX Médiathèque municipale d’Aveize Aveize Catégories d’évènement: Aveize

Rhône

CONTES ET JEUX Médiathèque municipale d’Aveize, 26 octobre 2022, Aveize. CONTES ET JEUX Mercredi 26 octobre, 16h00 Médiathèque municipale d’Aveize

GRATUIT

contes jeux Médiathèque municipale d’Aveize 2 rue de l’école, 69610 AVEIZE Le Ht d’Orjolles Aveize 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

04 74 26 00 88 http://mediathequeaveize.blogspot.com/ https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Aveize-171061693046920/ Horaires d’ouverture : Mercredi de 15h à 18h Jeudi de 13h30 à 14h30 Vendredi de 16h à 18h Samedi de 10h à 12h Dimanche de 10h à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T16:00:00+02:00

2022-10-26T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Aveize, Rhône Autres Lieu Médiathèque municipale d'Aveize Adresse 2 rue de l'école, 69610 AVEIZE Le Ht d'Orjolles Ville Aveize Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Médiathèque municipale d'Aveize Aveize Departement Rhône

Médiathèque municipale d'Aveize Aveize Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aveize/

CONTES ET JEUX Médiathèque municipale d’Aveize 2022-10-26 was last modified: by CONTES ET JEUX Médiathèque municipale d’Aveize Médiathèque municipale d'Aveize 26 octobre 2022 Aveize Médiathèque municipale d'Aveize Aveize

Aveize Rhône