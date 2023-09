Atelier autour du manga Médiathèque municipale d’Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Catégories d’Évènement: Auzeville-Tolosane

Haute-Garonne Atelier autour du manga Médiathèque municipale d’Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane, 7 octobre 2023, Auzeville-Tolosane. Atelier autour du manga Samedi 7 octobre, 10h30 Médiathèque municipale d’Auzeville-Tolosane Entrée libre Le manga est un art à part entière. Faire un yonkoma, c’est la meilleure manière de commencer. Ce manga de quatre cases vous met au défi : arriver à raconter une histoire avec un début, un commencement, une fin, le tout sur une seule page ! Souvent comique, parfois poétique, le yonkoma est une manière très ludique de découvrir les fondements du manga : créer une histoire et provoquer des émotions par les images.

Vous serez accompagné.e.s par des artistes formés par des mangaka japonais, qui aiment, qui connaissent et qui ont la passion de la transmission de cette forme d’art qui a conquis la France ces dernières années. Médiathèque municipale d’Auzeville-Tolosane 11, allées du Viognier 31320 Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 32 94 68 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 7 octobre, 10h30 - 12h30
Médiathèque municipale d'Auzeville-Tolosane
11, allées du Viognier 31320 Auzeville-Tolosane
Entrée libre

