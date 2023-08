Exposition – Le Japon Médiathèque Municipale d’Aussonne Aussonne Catégories d’Évènement: Aussonne

Exposition – Le Japon 23 septembre – 4 novembre Médiathèque Municipale d'Aussonne Entrée libre Cette exposition à l'esthétique épurée, où les textes font écho à de grandes photographies raffinées, permet de se familiariser avec un pays que les occidentaux connaissent peu : le Japon. Cette superpuissance économique qui a toujours réussi à faire face à l'adversité reste paradoxalement très attachée à ses traditions. Ce voyage au Pays du Soleil Levant constitue une synthèse économique, sociale, historique, linguistique et culturelle de cette société ultra-moderne qui a constamment su intégrer son passé pour concrétiser ses ambitions. Public adolescent et adulte Médiathèque Municipale d'Aussonne place de la Mairie, 31840 Aussonne Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:30:00+02:00

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T12:30:00+02:00
2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T12:30:00+01:00

