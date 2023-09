3e édition du Tournoi inter-médiathèques – Gaming 31 Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’Évènement: Cornebarrieu

3e édition du Tournoi inter-médiathèques – Gaming 31
Mercredi 25 octobre, 14h00
Médiathèque municipale
Sur inscription

Participez au tournoi inter-médiathèque sur le jeu vidéo Mario Kart 8 ! La phase 1 se déroulera à la médiathèque de Cornebarrieu et le gagnant pourra affronter les meilleurs joueurs lors d'une grande finale à Labège le samedi 4 novembre.

Médiathèque municipale
Rue du 11 novembre, Cornebarrieu
Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie
05 62 13 43 02

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T15:30:00+02:00

Adobe Stock

