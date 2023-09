Gallo Cristallo, une histoire de poulailler Médiathèque municipale Cornebarrieu, 7 octobre 2023, Cornebarrieu.

Gallo Cristallo, une histoire de poulailler Samedi 7 octobre, 10h15 Médiathèque municipale

« Gallo Cristallo est un coq italien, le plus beau et le plus chic de toute la basse-cour, et tous les matins il chante pour réveiller le soleil. Le jour où il reçoit l’invitation pour l’anniversaire du Petit Poucet, il n’est pas le seul à vouloir y aller. Et quand le loup se veut de la partie, les choses se compliquent… ». Par la conteuse Michela Orio.

Sur inscription à la médiathèque ou au : 05 62 13 43 02.

Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:15:00+02:00 – 2023-10-07T11:00:00+02:00

