Partir en livres Médiathèque municipale Cornebarrieu, 22 juillet 2023, Cornebarrieu.

Partir en livres 22 et 23 juillet Médiathèque municipale Inscriptions à la médiathèque ou au 05 62 13 43 02.

Du 22 juin 23 juillet, un vent de liberté soufflera sur cette nouvelle édition de « Partir en Livre ». A cette occasion la médiathèque de Cornebarrieu propose au jeune public :

Concours photo « Fake photo de voyage ! »

Du 22 juin au 20 juillet venez proposer vos photographies truquées, de vos fausses vacances !

Bébés lecteurs 0-3 ans

Mercredi 21 juin • 10h

Samedi 24 juin • 10h

Atelier Pop-up Avec l’artiste Philippe UG

Parents et enfants peuvent venir créer leur pop-up, à partir des œuvres de Philippe UG.

Mercredi 12 juillet • 10h

Terrasse couverte, hall Aria

Animations et lectures sur le thème de la liberté

• Lecture pour les plus

petits à 9h30.

• Lecture à partir de 5 ans à 10h.

• Résultat du tirage au sort du concours photo à 10h30.

• Atelier carnet de voyage à 10h30 : viens créer ton carnet pour voyager dans ton imaginaire.

A partir de 6 ans.

Jeudi 20 juillet

Terrasse couverte, hall Aria

Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T09:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:30:00+02:00

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:30:00+02:00