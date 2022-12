Atelier d’illustration Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Atelier d’illustration Médiathèque municipale, 25 janvier 2023, Cornebarrieu. Atelier d’illustration Mercredi 25 janvier 2023, 16h00 Médiathèque municipale

Sur inscription

Atelier d’illustration Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Animé par l’auteur illustrateur Max Ducos dans le cadre de la 21ème édition du Festival du Livre de jeunesse d’Occitanie qui aura lieu les 27, 28 et 29 janvier 2023 à Saint-Orens de Gameville et dès janvier dans les communes de Toulouse Métropole. La thématique 2023 est « ça se construit ».

6-10 ans.

