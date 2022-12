Rencontre-dédicace avec Paul Cauuet Médiathèque municipale Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Rencontre-dédicace avec Paul Cauuet Samedi 14 janvier 2023, 10h30 Médiathèque municipale

Rencontre-dédicace avec Paul Cauuet Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie Paul Cauuet viendra rencontrer le public et présenter ses deux derniers albums des séries Le Loup en slip et Les Vieux Fourneaux. Tout public.

