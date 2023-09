Ciné-goûter. À l’aventure ! Exploration(s) Médiathèque Municipale Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Ciné-goûter. À l’aventure ! Exploration(s) Médiathèque Municipale Bruz, 24 octobre 2023, Bruz. Ciné-goûter. À l’aventure ! Exploration(s) Mardi 24 octobre, 14h30 Médiathèque Municipale Gratuit, réservation conseillée Dans le cadre d’“Exploration(s)”, série d’événements organisée par la Médiathèque de Bruz en octobre-novembre 2023. Médiathèque Municipale Bruz10 av du général de Gaulle Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/235-cine-gouter#date-568 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00 Grand Nord Film d’animation Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Municipale Adresse Bruz10 av du général de Gaulle Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Municipale Bruz latitude longitude 48.023141;-1.744908

Médiathèque Municipale Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/