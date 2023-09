Atelier Pop-up : Exploration(s) Médiathèque Municipale Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Atelier Pop-up : Exploration(s) Médiathèque Municipale Bruz, 21 octobre 2023, Bruz. Atelier Pop-up : Exploration(s) 21 octobre – 15 novembre Médiathèque Municipale Grauit, sur réservation Guerrier, guérisseur ou animal… Quel masque allez-vous réaliser grâce aux conseils des bibliothécaires ?

Dans le cadre d’“Exploration(s)”, série d’événements organisée par la Médiathèque de Bruz en octobre-novembre 2023. Médiathèque Municipale Bruz10 av du général de Gaulle Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/234-atelier-pop-up#date-567 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:30:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

2023-11-15T10:30:00+01:00 – 2023-11-15T11:30:00+01:00 Travaux manuels Masque Détails Catégories d’Évènement: Bruz, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque Municipale Adresse Bruz10 av du général de Gaulle Ville Bruz Departement Ille-et-Vilaine Age min 8 Age max 68 Lieu Ville Médiathèque Municipale Bruz latitude longitude 48.023141;-1.744908

Médiathèque Municipale Bruz Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruz/