Spectacle musical. Les aventures de Nasreddin. Exploration(s) Mercredi 18 octobre, 10h30 Médiathèque Municipale Gratuit, sur inscription Le comédien Ali Badri, originaire d'Iran, rythme les contes par des intermèdes musicaux. L'occasion de découvrir des chants et des instruments persans.

Dans le cadre d'"Exploration(s)", série d'événements organisée par la Médiathèque de Bruz en octobre-novembre 2023.

