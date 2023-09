Balade sensorielle. Exploration(s) Médiathèque Municipale Bruz Catégories d’Évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine Balade sensorielle. Exploration(s) Médiathèque Municipale Bruz, 14 octobre 2023, Bruz. Balade sensorielle. Exploration(s) Samedi 14 octobre, 14h30 Médiathèque Municipale Gratuit, sur inscription La Compagnie Dana propose une visite de la médiathèque comme une traversée ludique de paysages. Chaque participant est accompagné d’un danseur/ange. A partir de 16 ans (porter une tenue confortable). Une aventure à ne pas manquer !

Dans le cadre d’“Exploration(s)”, série d’événements organisée par la Médiathèque de Bruz en octobre-novembre 2023. Médiathèque Municipale Bruz10 av du général de Gaulle Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/231-balade-sensorielle#date-562 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 16 Age max 75

