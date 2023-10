Atelier Marionnettes sac Médiathèque Municipale Bouloc Catégories d’Évènement: Bouloc

Haute-Garonne Atelier Marionnettes sac Médiathèque Municipale Bouloc, 8 novembre 2023, Bouloc. Atelier Marionnettes sac Mercredi 8 novembre, 14h00 Médiathèque Municipale Entrée sur inscription Après une explication succincte du rôle et de l’utilisation de la marionnette dans le spectacle vivant, les participants construiront un personnage avec la technique de la marionnette-sac. Sculpture du personnage et assemblage de matériaux de la vie courante seront utilisés pour créer le corps de la marionnette. Un temps pour appréhender la manipulation est également prévu Médiathèque Municipale 1 Rue de la Gare, 31620 Bouloc Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 32 09 43 01 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouloc, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Municipale Adresse 1 Rue de la Gare, 31620 Bouloc Ville Bouloc Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médiathèque Municipale Bouloc latitude longitude 43.783032;1.407916

Médiathèque Municipale Bouloc Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouloc/