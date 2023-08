La médiathèque expose ! Médiathèque municipale Bélus, 1 septembre 2023, Bélus.

Bélus,Landes

Retrouvez les sculptures et les toiles de l’artiste sculpteur Gérard Gaillères.

Entrée gratuite aux horaires d’ouverture..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 18:30:00. EUR.

Médiathèque municipale

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Discover the sculptures and paintings of sculptor Gérard Gaillères.

Free admission during opening hours.

Descubra las esculturas y pinturas del escultor Gérard Gaillères.

Entrada gratuita durante las horas de apertura.

Finden Sie die Skulpturen und Gemälde des Bildhauers Gérard Gaillères.

Freier Eintritt während der Öffnungszeiten.

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans