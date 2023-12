Atelier illustration – LE CORPS DANS TOUS SES ETATS Médiathèque municipale Batz sur mer, 20 janvier 2024, Batz sur mer.

Atelier illustration – LE CORPS DANS TOUS SES ETATS Samedi 20 janvier 2024, 14h30, 16h00 Médiathèque municipale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:30:00+01:00 – 2024-01-20T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Atelier illustration : LE CORPS DANS TOUS SES ETATS

Samedi 20 janvier à 14h30 et à 16h

À la médiathèque

> 14h30 : de 6 à 9 ans

> 16h : 9 ans et +

Une rencontre avec l’illustratrice Katell DANIEL, qui sera suivie d’un atelier sur le thème du corps pour découvrir combien les émotions et les postures sont liées. Guidés par l’artiste, les enfants mettront en scène le corps dans tous ses états avec la création de personnages ou d’animaux drôles et farfelus, en s’inspirant d’une histoire écrite et lue par Katell DANIEL.

Inscription obligatoire auprès de la médiathèque.

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr http://www.mediatheque.batzsurmer.fr

CULTURE LOISIRS