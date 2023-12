​4ÈME ÉDITION DE BATZ EN BULLES – Prix des lecteurs BD Médiathèque municipale Batz sur mer, 19 janvier 2024, Batz sur mer.

4ÈME ÉDITION DE « BATZ EN BULLES »

Prix des lecteurs BD

Du 19 janvier au 31 mai

« Batz en Bulles » c’est le prix des lecteurs BD organisé par la médiathèque municipale. Ce prix amateur a pour ambition de faire découvrir aux enfants comme aux adultes, initiés ou novices, l’univers de la bande-dessinée, avec la mise en avant d’albums aux genres variés (historique, aventure, polar,…). Mais aussi de surprendre par la découverte d’auteurs plus ou moins connus et de séries à poursuivre une fois l’événement terminé.

Les participants auront jusqu’à fin mai 2024 pour emprunter (sur inscription) et lire les BD sélectionnées par les bibliothécaires, afin d’élire leur coup de coeur !

La première sélection est destinée aux adolescents et adultes, la deuxième aux enfants à partir de 8 ans, et la troisième aux classes de CM1-CM2 des écoles publique et privée de Batz-sur-Mer qui devront départager une sélection de quatre bandes-dessinées pour chaque classe.

Inscrivez-vous auprès de la médiathèque pour participer !

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 89 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/4eme-edition-de-batz-en-bulles-prix-des-lecteurs-bd-4emeeditiondebatzenbulles.html »}]

CULTURE LITTRATURE