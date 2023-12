EXPOSITION « Les petits artistes de Batz-sur-Mer » Médiathèque municipale Batz sur mer, 19 janvier 2024, Batz sur mer.

EXPOSITION « Les petits artistes de Batz-sur-Mer » 19 janvier – 3 février 2024 Médiathèque municipale

De la maternelle au CM2, les élèves de Batz-sur-Mer exposent à la médiathèque leurs réalisations sur le thème du corps : dessins, peintures, collages… Venez découvrir le talent de nos petits artistes. Visible à la médiathèque aux horaires d’ouverture.

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

