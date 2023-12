CONTE DE LA GALETTE Médiathèque municipale Batz sur mer, 5 janvier 2024, Batz sur mer.

Contes de la galette par les bibliothécaires

Pour les enfants à partir de 3 ans

Une galette géante, un loup qui voudrait bien la croquer, une petite souris maline, un roi qui triche pour avoir la fève… humm ! Des histoires pour vous mettre l’eau à la bouche avant de tirer les rois !

>> Inscription indispensable auprès de la médiathèque

Médiathèque municipale
11 rue de la Plage
44740 Batz sur mer
Tél : 02 40 23 89 51
Email : mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
Site web : http://www.mediatheque.batzsurmer.fr

2024-01-05T15:30:00+01:00 – 2024-01-05T16:30:00+01:00

