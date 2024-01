​QUIZ SPÉCIAL CORPS HUMAIN Médiathèque municipale Batz sur mer, lundi 1 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-01T09:30:00+01:00 – 2024-01-01T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-31T14:30:00+01:00 – 2024-01-31T17:00:00+01:00

QUIZ SPÉCIAL CORPS HUMAIN

**Tout le mois de janvier

À la médiathèque**

Testez vos connaissances sur le corps humain ! Un quiz familial et ludique concocté par les bibliothécaires.

Accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Médiathèque municipale
11 rue de la Plage
44740 Batz sur mer
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 23 89 51
mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
http://www.mediatheque.batzsurmer.fr

