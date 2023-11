CARTES « POP-UP » DE NOËL OU DE VOEUX 2024 Médiathèque municipale Batz sur mer, 29 décembre 2023, Batz sur mer.

CARTES « POP-UP » DE NOËL OU DE VOEUX 2024 Vendredi 29 décembre, 15h30 Médiathèque municipale

CARTES « POP-UP » DE NOËL OU DE VOEUX 2024

Vendredi 29 décembre à 15h30

À la médiathèque

À partir de 7 ans

Atelier créatif avec l’illustratrice Gwladys BERTRAND. Pendant cet atelier, une carte façon « pop-up » sera réalisée avec son décor sur le thème de Noël ou carte de vœux 2024 : forêt d’hiver, Père Noël bien sûr, un beau sapin ou des petits personnages à peindre à l’aquarelle, aux feutres ou aux crayons de couleur, avec découpage et collage. À vos pinceaux !

>> Inscription indispensable auprès de la médiathèque

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 89 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/cartes-pop-up-de-noel-ou-de-voeux-2024-cartespopup.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T15:30:00+01:00 – 2023-12-29T16:30:00+01:00

2023-12-29T15:30:00+01:00 – 2023-12-29T16:30:00+01:00

LOISIRS Y|MEDIATHEQUEBATZ|CARTESPOPUP