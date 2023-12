LECTURE DE CONTES DE NOËL PAR LES AMIS DE LA GÈDE Médiathèque municipale Batz sur mer, 20 décembre 2023, Batz sur mer.

LECTURE DE CONTES DE NOËL PAR LES AMIS DE LA GÈDE Mercredi 20 décembre, 15h30 Médiathèque municipale

LECTURE DE CONTES DE NOËL PAR LES AMIS DE LA GÈDE

Mercredi 20 décembre à 15h30

À la médiathèque

À partir de 4 ans

Venez retrouver la magie des contes et légendes de Noël lus par les Amis de la Gède : une mère Noël excentrique, un Père Noël qui accumule les péripéties, des lutins débordés…

>> Inscription indispensable auprès de la médiathèque.

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 89 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/lecture-de-contes-de-noel-par-les-amis-de-la-gede-lecturedecontesdenoel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:30:00+01:00 – 2023-12-20T16:30:00+01:00

2023-12-20T15:30:00+01:00 – 2023-12-20T16:30:00+01:00

CULTURE LITTRATURE