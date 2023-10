Lectures de contes – Halloween Médiathèque municipale Batz sur mer, 28 octobre 2023, Batz sur mer.

Lectures de contes – Halloween Samedi 28 octobre, 16h00 Médiathèque municipale

CONTES D’HALLOWEEN « MONSTRUOSITÉS »

Samedi 28 octobre à 16h

Espace Jean FRÉOUR

Solo de contes onirique, fantastique et effrayant avec la conteuse Noémie TRUFFAUT. Ce tour de conte vous invite dans un espace hors du temps. Un voyage sur les traces de la grosse Babayaga des steppes, en passant par la demeure de Barbe-Bleue ou dans le village de Jean-Jean le simple d’esprit… Laissez-vous conter la monstruosité de ces personnages, affreux, captivants, attendrissants parfois. Le monstre prend ici plusieurs visages.

Réservation obligatoire à la médiathèque. Contes à partir de 8 ans.

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ot-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/lectures-de-contes-halloween-lecturesdeconteshalloween.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T16:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

CULTURE LITTRATURE