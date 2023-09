JEUX DE SOCIETÉ Médiathèque municipale Batz sur mer, 27 octobre 2023, Batz sur mer.

Venez découvrir en famille de nouveaux jeux de société. Des jeux d’ambiance ou de stratégie : il y en aura pour tous les goûts ! Un après-midi animé par Simon THUILLIER de « Jeux vagabonds ».

Tout public à partir de 3 ans, sans inscription.

Médiathèque municipale
11 rue de la Plage
44740 Batz sur mer
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Tél: 02 40 23 89 51
Email: mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
Site web: http://www.mediatheque.batzsurmer.fr

Horaires: 14h00 à 17h00

