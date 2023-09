RENTRÉE LITTÉRAIRE Médiathèque municipale Batz sur mer, 7 octobre 2023, Batz sur mer.

Elisabeth LESIMPLE de la librairie « La Gède aux livres » et les bibliothécaires municipales, viendront vous présenter leurs coups de cœur parmi la sélection de la rentrée littéraire. Venez découvrir, échanger et partager !

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 89 51 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/rentree-litteraire-rentrelittraire.html »}]

2023-10-07T11:00:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

