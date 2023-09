CONCOURS : « QUI GAGNERA LE PRIX GONCOURT 2023 ? » Médiathèque municipale Batz sur mer, 4 octobre 2023, Batz sur mer.

Du 4 octobre au 4 novembre 2023

Médiathèque municipale

Comment participer ? Parmi la 2ème sélection de finalistes que les bibliothécaires vous transmettront dès qu’elle paraîtra début octobre, cochez l’ouvrage qui d’après vous sera le lauréat du prix Goncourt 2023. Indiquez vos coordonnées et déposez le bulletin dans l’urne de la médiathèque. Parmi les bonnes réponses, deux bulletins seront tirés au sort et gagneront l’ouvrage de l’année.

Pour les abonnés médiathèque, à partir de 15 ans.

Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-10-04T09:00:00+02:00 – 2023-10-04T19:00:00+02:00

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T19:00:00+01:00

