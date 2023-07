Festival jeunesse – Partir en livre Médiathèque municipale Batz sur mer, 11 juillet 2023, Batz sur mer.

Festival jeunesse – Partir en livre 11 – 26 juillet Médiathèque municipale Public

LIRE À LA PLAGE

Les mardis 11 et 18 juillet à 11h

au Port Saint Michel

Lectures de contes et feuilletage libre

Dès 3 ans – sans inscription

Gratuit

JEUX VAGABONDS

Mardi 11 juillet de 14h à 17h

Kiosque Petit bois

Petits et grands pourront rejoindre Simon, un animateur passionné de jeux de société qui sillonne les routes de Bretagne avec son triporteur. Un atelier pour jouer en famille et découvrir de nouveaux jeux.

Dès 3 ans – sans inscription

Gratuit

L’AVEUGLE À LA VOIX D’OR

Conte musical

Mercredi 12 juillet à 16h

Librairie La Gède aux livres

Dans le cadre de « Livres en Scène » la librairie La Gède aux Livres, faisant partie de la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, organise une session de conte musical écrit et narré par l’autrice Maria Diaz, accompagnée par le musicien Jack de Almeida, dans le jardin de la librairie.

L’histoire : lorsqu’il apprend que son fils est né aveugle, le roi l’abandonne en secret au cœur de la forêt. Le jeune prince grandit sous la protection des animaux sauvages, puis recueilli par des baladins, il découvre son exceptionnel talent : une voix qui guérit tous les maux.

Ce conte touchant et envoûtant s’adresse aux enfants dès 7 ans et leurs parents.

>> Renseignements : Librairie, La Gède aux livres, 22 rue Jean XXIII / 09 64 25 30 11 /

lagedeauxlivres.wordpress.com

Gratuit

CONTES EN LIBERTÉ

Mardi 18 juillet à 15h

Petit bois

Une séance de contes pour rire, animée par la conteuse Catherine Souchu.

Dès 4 ans – Gratuit

sur Inscriptions médiathèque municipale 11 rue de la Plage 02 40 23 89 51 mediatheque@mairiebatzsurmer.fr mediatheque.batzsurmer.fr

ZOOM sur l’illustrateur Christian VOLTZ

Mercredi 19 julllet à 14h30

Médiathèque

Écoute l’histoire « Toujours rien » de Christian VOLTZ et dessine comme tu l’imagines le personnage principal. Découvre ensuite comment l’illstrateur l’a dessiné…

Dès 6 ans – Gratuit

FRESQUE COLLECTIVE

Vendredi 21 juillet de 10h à 12h

Médiathèque

Un atelier animé par l’illustratrice Maud LEGRAND pour réaliser la frise participative d’un paysage imaginaire à partir d’éléments colorés, de pochoirs et de dessins.

Dès 6 ans – Gratuit

ATELIER SÉRIGRAPHIE

Mercredi 26 juillet de 14h30

Kiosque du Petit Bois

Un atelier animé par Margot BURKI pour s’initier à la sérigraphie de végétaux, sur divers papiers ou spports.

Dès 8 ans – Gratuit

