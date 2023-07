Exposition : « Ciao Italia » Médiathèque Municipale Albert Camus Marmande Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Exposition : « Ciao Italia » Médiathèque Municipale Albert Camus Marmande, 16 septembre 2023, Marmande. Exposition : « Ciao Italia » Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Médiathèque Municipale Albert Camus Gratuit. Entrée libre. « Ciao Italia ! » met en lumière l’apport de l’immigration italienne à la société et à la culture française. Abordant la religion, la presse, l’éducation, les arts, la musique, le cinéma, les jeux et le sport, ou encore la gastronomie, elle donne à voir tous ces Italiens, ouvriers, mineurs, maçons, agriculteurs, artisans commerçants, artistes ou encore entrepreneurs qui ont fait la France depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Médiathèque Municipale Albert Camus 23 rue de la République, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 20 12 30 http://www.mairie-marmande.fr Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Catégories d'Évènement: Lot-et-Garonne, Marmande

