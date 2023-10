Mini Tournoi Overcooked! 2 Médiathèque Muncipale Bruz, 25 octobre 2023, Bruz.

Mini Tournoi Overcooked! 2 Mercredi 25 octobre, 10h30 Médiathèque Muncipale Gratuit, Sur inscription

Votre équipe sera-t-elle la plus efficace ?

Pour le savoir, inscrivez-vous, seul ou en équipe.

Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Centre ville Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/a-venir/242-mini-tournoi-overcooked-2 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299053060 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-bruz.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:30:00+02:00 – 2023-10-25T11:30:00+02:00

Jeu vidéo Gratuit