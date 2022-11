tissu d’histoires et histoires de tissus – Pour petites et grandes oreilles Médiathèque Moussac sur Vienne Moussac Catégories d’évènement: Moussac

tissu d’histoires et histoires de tissus – Pour petites et grandes oreilles Médiathèque Moussac sur Vienne, 17 décembre 2022, Moussac. tissu d’histoires et histoires de tissus – Pour petites et grandes oreilles Samedi 17 décembre, 11h30 Médiathèque Moussac sur Vienne

Entrée libre et gratuite

L’équipe de la médiathèque vous propose deux histoires illustrées en raconte-tapis. Médiathèque Moussac sur Vienne moussac sur vienne Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2022-12-17T11:30:00+01:00

2022-12-17T12:00:00+01:00

