Décore ton village Médiathèque Moussac sur Vienne, 7 décembre 2022, Moussac. Décore ton village 7 et 14 décembre Médiathèque Moussac sur Vienne

Ateliers d’activités manuelles collaboratifs sur la thématique « décore ton village » Médiathèque Moussac sur Vienne moussac sur vienne Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez partager vos connaissances, compétences, disponibilités, envies… à l’occasion d’ateliers collaboratifs d’activités manuelles :

Sapin sur palette, petites décorations, attrappe-rêves Venez avec vos idées et/ou juste pratiquer !

