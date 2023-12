Lecture d’albums Médiathèque Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Lecture d’albums Médiathèque Mougins, 16 décembre 2023 09:30, Mougins. Lecture d’albums Samedi 16 décembre, 10h30 Médiathèque Entrée libre Lecture d’albums à la médiathèque de Tournamy pour les enfants de 3 à 5 ans dans la limite des places disponibles ! Médiathèque 762 Avenue de Tournamy, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mediathequemunicipale@villedemougins.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 93 75 33 82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 09:30 Catégories d'Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Code postal 06250 Lieu Médiathèque Adresse 762 Avenue de Tournamy, 06250 Mougins Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Age min 3 Age max 5

