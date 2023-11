LA MALLE À HISTOIRES Médiathèque « Mot@Mot » Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’Évènement: Rhône

Saint-Symphorien-sur-Coise LA MALLE À HISTOIRES Médiathèque « Mot@Mot » Saint-Symphorien-sur-Coise, 29 novembre 2023, Saint-Symphorien-sur-Coise. LA MALLE À HISTOIRES Mercredi 29 novembre, 10h00 Médiathèque « Mot@Mot » Sur inscription au 04 78 44 37 52 Durée 20 min environ.

Pour les 6 mois-3 ans accompagnés d’un.e adulte (attention, l’espace étant limité, les grand.es frères et soeurs pourront lire ou faire un coloriage dans la salle à côté de la marmothèque)

Inscription à l’une des 2 séances (10h OU 10h30) Médiathèque « Mot@Mot » Boulevard du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 44 37 52 Horaires d’ouverture :

Mardi de 15h à 18h30

Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Jeudi de 12h à 14h

Vendredi de 15h à 18h30

Samedi de 9h30 à 12h

1er dimanche du mois de 14h à 17h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T10:00:00+01:00 – 2023-11-29T11:00:00+01:00

