HISTOIRES À LIRE DEBOUT Dimanche 1 octobre, 15h00 Médiathèque « Mot@Mot » Entrée libre, sur inscription

La nuit, dans le silence de la bibliothèque, Magnus l’encyclopédie, Philo, Roman, Flore le délicat recueil de poésies, et Sans-Nom, le livre raté dont les pages se mélangent, forment une joyeuse bande.

Hélas, une ombre menaçante s’étale sur ces rayonnages heureux : celle du grand Autocrate et de ses acolytes qui décident de partir en guerre contre le livre et la lecture. Les livres s’unissent alors pour défendre la liberté d’écrire et de penser, sous le regard tendre et attentionné d’un vieux bibliothécaire…

De : Jean-Paul Alègre

Mise en lecture : Jean-Claude Viou

Compagnie « Les Pas Sages » www.cie-les-pas-sages.fr

Médiathèque « Mot@Mot » Boulevard du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Mardi de 15h à 18h30

Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Jeudi de 12h à 14h

Vendredi de 15h à 18h30

Samedi de 9h30 à 12h

1er dimanche du mois de 14h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:00:00+02:00 – 2023-10-01T16:00:00+02:00

