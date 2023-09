SPECTACLE « 1,2,3… NOUS IRONS » Médiathèque « Mot@Mot » Saint-Symphorien-sur-Coise, 27 septembre 2023, Saint-Symphorien-sur-Coise.

SPECTACLE « 1,2,3… NOUS IRONS » Mercredi 27 septembre, 11h00 Médiathèque « Mot@Mot » Entrée libre, sur inscription

Les deux artistes musiciens nous guident dans un tour du monde poétique et musical, de l’Italie au Japon, mais aussi du Québec au Sénégal.

Comptines, jeux de doigts, chansons s’entremêlent au son de la harpe, du guitalélé et des flûtes Balinaises, créant un univers sonore et visuel propre à susciter la curiosité et l’intérêt du tout-petit.

Cie Du Bazar au Terminus, de et avec Maëlle Bastelica et Florian Genilleau

Médiathèque « Mot@Mot » Boulevard du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 44 37 52 [{« type »: « phone », « value »: « 04 78 44 37 52 »}] Horaires d’ouverture :

Mardi de 15h à 18h30

Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Jeudi de 12h à 14h

Vendredi de 15h à 18h30

Samedi de 9h30 à 12h

1er dimanche du mois de 14h à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T11:00:00+02:00 – 2023-09-27T11:30:00+02:00

2023-09-27T11:00:00+02:00 – 2023-09-27T11:30:00+02:00

médiathèque départementale du Rhône