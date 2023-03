Poésie, guitare et électricité Médiathèque « Mot@Mot » Saint-Symphorien-sur-Coise Catégories d’Évènement: Rhône

Poésie, guitare et électricité Médiathèque « Mot@Mot », 31 mars 2023, Saint-Symphorien-sur-Coise. Poésie, guitare et électricité Vendredi 31 mars, 20h30 Médiathèque « Mot@Mot » Sur inscription Mohammed El Amraoui est natif de Fès au Maroc. Il dit ses poèmes, écrits en arabe et en français, les ponctuant de modulations orientales. Chris LeHache, chanteur, possède un second cerveau : sa guitare électrique. Leur duo ouvre à tout instant des fenêtres improvisées à l’intérieur du son et du texte. Ils inventent ainsi à chaque rencontre un espace dialogué, chacun avec sa voix singulière, entre humour, légèreté et gravité. Médiathèque « Mot@Mot » Boulevard du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 44 37 52 [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@saintsym.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 78 44 37 52 »}] Horaires d’ouverture : Mardi de 15h à 18h30 Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 Jeudi de 12h à 14h Vendredi de 15h à 18h30 Samedi de 9h30 à 12h 1er dimanche du mois de 14h à 17h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

