Entrée libre, sur inscription

L’enfant au grelot Médiathèque « Mot@Mot » Boulevard du 8 mai 1945 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Saint-Symphorien-sur-Coise 69590 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

04 78 44 37 52 Horaires d’ouverture : Mardi de 15h à 18h30 Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 Jeudi de 12h à 14h Vendredi de 15h à 18h30 Samedi de 9h30 à 12h 1er dimanche du mois de 14h à 17h La compagnie Sac à son vous présente son spectacle :

» L’enfant au grelot «

libre adaptation du film d’animation des sudios Folimage.

Dès 4 ans.

Parole et musique.

