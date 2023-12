Conférence de Pascal Bouret – Le quintette à vent Médiathèque Mortagne-au-Perche, 3 décembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Conférenre organisée par la médiathèque de Mortagne-au-Perche.

Le quintette à vent est une formation musicale apparue à la fin du 18ème siècle qui regroupe une flûte, un hautbois, une clarinette, un cor et un basson. Elle représente la forme la plus achevée de la musique de chambre occidentale. Au 20ème siècle, presque tous les compositeurs sont venus enrichir un répertoire devenu foisonnant..

2023-12-09 15:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Médiathèque Place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Lecture organized by the Mortagne-au-Perche media library.

The wind quintet is a musical formation that appeared at the end of the 18th century, comprising a flute, oboe, clarinet, horn and bassoon. It represents the most accomplished form of Western chamber music. In the 20th century, almost all composers came to enrich a repertoire that had become abundant.

Conferencia organizada por la mediateca de Mortagne-au-Perche.

El quinteto de viento es un conjunto musical surgido a finales del siglo XVIII, compuesto por una flauta, un oboe, un clarinete, una trompa y un fagot. Representa la forma más lograda de la música de cámara occidental. En el siglo XX, casi todos los compositores han ampliado su rico repertorio.

Vortrag, organisiert von der Mediathek in Mortagne-au-Perche.

Das Bläserquintett ist eine Musikformation, die Ende des 18. Jahrhunderts entstand und aus einer Flöte, einer Oboe, einer Klarinette, einem Horn und einem Fagott besteht. Es stellt die vollendetste Form der westlichen Kammermusik dar. Im 20. Jahrhundert kamen fast alle Komponisten hinzu, um das mittlerweile üppige Repertoire zu erweitern.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE