Festival du jeu en Pays Morcenais – Onesse-Laharie Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle Festival du jeu en Pays Morcenais – Onesse-Laharie Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle, 27 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle. Morcenx-la-Nouvelle,Landes Micro – Folie

Le jeu dans l’art.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 17:00:00. EUR.

Médiathèque

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Micro – Madness

Play in art Micro – Locura

Jugar en el arte Mikro – Wahnsinn

Das Spiel in der Kunst Mise à jour le 2023-10-10 par OT Morcenx Détails Catégories d’Évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Ville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes Lieu Ville Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle latitude longitude 44.033654;-0.911249

Médiathèque Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/