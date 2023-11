Jeux pour tous en famille Médiathèque Montsauche-les-Settons Catégories d’Évènement: Montsauche-les-Settons

Nièvre Jeux pour tous en famille Médiathèque Montsauche-les-Settons, 4 novembre 2023, Montsauche-les-Settons. Montsauche-les-Settons,Nièvre .

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

Médiathèque

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-30 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS Détails Catégories d’Évènement: Montsauche-les-Settons, Nièvre Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Ville Montsauche-les-Settons Departement Nièvre Lieu Ville Médiathèque Montsauche-les-Settons latitude longitude 47.1974;4.05889

Médiathèque Montsauche-les-Settons Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsauche-les-settons/