Vendée Ciné-discussion Médiathèque Montréverd, 18 novembre 2023, Montréverd. Ciné-discussion Samedi 18 novembre, 15h00 Médiathèque Gratuit Ciné-discussion Projection du film “Marie s’en va marcher (ou presque) de Nolwenn Letanoux, suivie du témoignage d’une jeune femme de 22 ans qui a réalisé seule un trek à pied de plus de 1500 km pour rejoindre la ville de Saint-Jacques de Compostelle.

Public adulte (familial) Médiathèque 4 rue des Maires 85260 Mormaison Montréverd bibliotheque@montreverd.fr 06.84.63.44.65

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

