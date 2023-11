Exposition de peintures au couteau Médiathèque Montpon-Ménestérol, 30 janvier 2024, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Exposition de peintures au couteau de Mme Godet « EdlihtaM ». Vernissage le vendredi 2 février à 18h30 : 06 07 87 81 78.

2024-01-30 fin : 2024-03-02 . .

Médiathèque

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of knife paintings by Mme Godet « EdlihtaM ». Opening Friday February 2 at 6:30pm: 06 07 87 81 78

Exposición de pinturas a cuchillo de Mme Godet « EdlihtaM ». Inauguración el viernes 2 de febrero a las 18.30 h: 06 07 87 81 78

Ausstellung von Messermalereien von Frau Godet « EdlihtaM ». Vernissage am Freitag, den 2. Februar um 18.30 Uhr: 06 07 87 81 78

