Exposition d’objets en vente pour l’Ukraine Médiathèque Montpon-Ménestérol, 19 décembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Exposition d’objets en vente pour l’Ukraine : les tableaux ont été réalisé par des enfants de 9 à 16 ans et des adultes de l’école de peinture de Loutsk. Les sujets des peintures sont variés , mais ils permettent de voir l’Ukraine d’une façon positive, de montrer que ce pays est beaucoup plus qu’on lieu de conflit…à la médiathèque 06 07 87 81 78.

2023-12-19 fin : 2023-12-30 17:00:00. .

Médiathèque rue de Verdun

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of items on sale for Ukraine: the paintings were created by children aged 9 to 16 and adults from the Loutsk painting school. The subjects of the paintings are varied, but they allow us to see Ukraine in a positive light, to show that this country is much more than a place of conflict…at the media library 06 07 87 81 78

Exposición de artículos a la venta por Ucrania: los cuadros han sido creados por niños de 9 a 16 años y adultos de la escuela de pintura de Loutsk. Los temas de los cuadros son variados, pero dan una visión positiva de Ucrania, mostrando que este país es mucho más que un lugar de conflicto…en la mediateca 06 07 87 81 78

Ausstellung von Verkaufsgegenständen für die Ukraine: Die Bilder wurden von Kindern im Alter von 9 bis 16 Jahren und Erwachsenen aus der Malschule in Luzk gemalt. Die Themen der Bilder sind vielfältig, aber sie helfen, die Ukraine in einem positiven Licht zu sehen und zeigen, dass das Land viel mehr ist als nur ein Ort des Konflikts…in der Mediathek 06 07 87 81 78

Mise à jour le 2023-11-14 par Vallée de l’Isle