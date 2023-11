Exposition de peintures en 3D de Lydia Romero Médiathèque Montpon-Ménestérol, 21 novembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Exposition de peintures en 3D de Lydia Romero à la Médiathèque. Vernissage le vendredi 24 novembre à 18h30 : 05 53 82 30 54.

2023-11-21 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

Médiathèque rue de Verdun

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of 3D paintings by Lydia Romero at the Médiathèque. Opening Friday November 24 at 6:30pm: 05 53 82 30 54

Exposición de pinturas en 3D de Lydia Romero en la Médiathèque. Inauguración el viernes 24 de noviembre a las 18.30 h: 05 53 82 30 54

Ausstellung von 3D-Gemälden von Lydia Romero in der Mediathek. Vernissage am Freitag, den 24. November um 18.30 Uhr: 05 53 82 30 54

