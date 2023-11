Dédicace du livre souvenirs de Vauclaire par M. Armand-Géraud Médiathèque Montpon-Ménestérol, 17 novembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Dédicace du Livre Souvenirs de Vauclaire par Michèle ARMAND-GERAUD de 17h à 19h à la médiathèque : 05 53 82 30 54.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 19:00:00. .

Médiathèque rue de Verdun

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Book signing of Souvenirs de Vauclaire by Michèle ARMAND-GERAUD from 5pm to 7pm at the media library: 05 53 82 30 54

Firma de Souvenirs de Vauclaire de Michèle ARMAND-GERAUD de 17.00 a 19.00 h en la mediateca: 05 53 82 30 54

Signierstunde des Buches Souvenirs de Vauclaire von Michèle ARMAND-GERAUD von 17h bis 19h in der Mediathek: 05 53 82 30 54

Mise à jour le 2023-11-06 par Vallée de l’Isle