Windows 10 et 11 : Le bureau
Jeudi 1 décembre, 10h00
Médiathèque

Gratuit – 8 personnes maximum

Apprenez à mieux vous repérer sur l’environnement de travail Windows 10 et 11 Médiathèque 4 Place de la république, Montpezat-sous-Bauzon Montpezat-sous-Bauzon 07560 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Qu’appelle-t-on exactement le « bureau » sur un ordinateur Windows ?

A quoi sert la barre horizontale en bas de l’écran ?

Quelle est la fonction de la multitudes d’icônes qui apparaissent lorsque je lance mon ordinateur ?

Comment afficher le bureau si je ne le vois plus à l’écran ?

Venez trouver toutes les réponses à vos questions pour vous approprier votre espace de travail sur l’ordinateur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T10:00:00+01:00

2022-12-01T12:00:00+01:00

