Mont-près-Chambord Chambord dans les tours Médiathèque Mont-près-Chambord, 16 septembre 2023, Mont-près-Chambord. Chambord dans les tours Samedi 16 septembre, 10h00, 13h00 Médiathèque Exposition de photographies La silhouette de Chambord est reconnaissable entre mille : ses tours forment un ensemble remarquable, que Chateaubriand comparait à la chevelure d’une femme soufflée en l’air par le vent, offrant à ce château aux fausses allures de forteresse la grâce d’un palais des mille et une nuits. Malgré sa force apparente, Chambord est un colosse aux pieds d’argile qui nécessite qu’on en prenne grand soin : sa pierre est fragile et les poutres de sa charpente souffrent de problèmes d’étanchéité récurrents. Cinquante ans après la dernière restauration des toitures, l’état sanitaire des lanternons a nécessité le lancement d’une nouvelle rénovation qui s’est achevée en juin dernier. À l’été 2022, ce chantier de grande ampleur dissimulait les six tours hautes du château derrière les filets de protection de…108km d’échafaudages ! Cette vision hallucinée a alors donné l’idée de lancer un premier grand concours-photo : « Chambord dans les tours ». Chaque participant(e), amateur(e) ou professionnel(le), devait envoyer un cliché sur lequel apparaissait tout ou partie des échafaudages. En quatre mois et demi, près de 800 personnes ont concouru, un succès inattendu preuve de l’inspiration suscitée par ce vaste chantier où les photographes ont souvent recherché une beauté révélée par un détail, une situation ou un angle de vue étudié, jouant parfois avec les sculptures de l’artiste Pablo Reinoso, exposées dans les jardins à la française. Une partie du palmarès du concours, réuni ici, forme un ensemble varié, allant du détail au plan large, du lever du jour au crépuscule, du temps brumeux au ciel dégagé… témoignant de la fascination qu’inspire encore et (pour) toujours le château de François 1er. Concours et exposition organisés par le Domaine national de Chambord.

La totalité du palmarès (50 photos) a été présentée au château du 5 novembre 2022 au 5 mars 2023.

Médiathèque 20 rue des Écoles, 41250 Mont-prés-Chambord

